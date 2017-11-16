Журавлев: Кишинев и Тирасполь могут объединиться в ближайшее время

Российский политолог Дмитрий Журавлев в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал возможность урегулирования приднестровского конфликта и реинтеграции двух берегов одной реки

Обрести независимость Приднестровью нереально, равно как и стать субъектом другого государства. Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон. При этом, глава государства подчеркнул, что является сторонником федеративного государственного устройства.

"На самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия и так далее. Важно, чем этот статус будет наполнен. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика. Общие границы", — заявил Игорь Додон.

По его словам, гарантией объединения двух берегов Днестра может стать постоянный нейтралитет Молдовы, закрепленный в существующем тексте Конституции. Помимо этого, по словам Додона, гарантией безопасности для Приднестровья может служить право левого берега на самоопределение в случае потери Молдовой совей государственности.

Удастся ли уладить застарелый конфликт, учитывая, что лидер непризнанной республики Вадим Красносельский постоянно настаивает на ее независимости? И как на практике реализовывать процесс приднестровского урегулирования учитывая, что Кишинев и Тирасполь фактически жили порознь более четверти века?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.