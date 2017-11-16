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Victor Gurău
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Гурэу: референдум анти-Киртоакэ может не пройти

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Эксперт по муниципальным вопросам Кишинева Виктор Гурэу в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал возможные итоги плебисцита по вопросу отставки столичного градоначальника

Назначение Сильвии Раду на должность исполняющей обязанности генпримара Кишинева вызвало волну возмущений и кривотолков среди муниципальных советников, как от Либеральной партии, так и от Партии социалистов.

Сильвия Раду
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Сильвия Раду – просто пересидеть или плотно засесть за работу?

Как одни, так и другие сочли это назначение незаконным, поскольку Нистор Грозаву сам не являлся генпримаром и исполнял его обязанности. Соответственно, не мог назначить Силвию Раду на должность, которая, по сути, является выборной.

На этом фоне становится неясной судьба самого Дорина Киртоакэ. Рассмотрение его уголовного дела рискует увязнуть в апелляциях, а результаты референдума по вопросу его отставки, который должен пройти 19 ноября, пока видятся туманными.

Корреспондент студии Спутник Молдова решил выяснить: смогут ли кишиневцы отправить в отставку столичного градоначальника в ходе воскресного плебисцита?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу.

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Теги:
недоверие, плебисцит, референдум по отставке Киртоакэ, примэрия Кишинева, Киртоакэ, примэрия, отставка, примэрия Кишинева, партия социалистов, Либеральная партия, Виктор Гурэу, Сильвия Раду, Нистор Грозаву, Дорин Киртоакэ, муниципий Кишинев, Молдова, Кишинев



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