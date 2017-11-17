Бушилэ: 19 ноября кишиневцы отправят Киртоакэ в политическое небытие

Эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Раду Бушилэ в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, почему на референдуме горожане массово выступят за отставку Дорина Киртоакэ

На последней стометровке до референдума по вопросу отзыва с должности Дорина Киртоакэ звучат разные мнения.

Одни аналитики говорят, что плебисцит не состоится по той простой причине, что избиратели не придут на участки, другие твердят о том, что положение дел с хозяйством столицы дошло до такой критической точки, что явка будет рекордной.

Между тем, как одни, так и другие говорят о том, что Кишинев просто жизненно нуждается в другом человеке, который стал бы во главе столичной примэрии и смог бы хоть на йоту сделать город действительно цивилизованным.

Так останется или нет Дорин Киртоакэ в должности после референдума 19 ноября?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Раду Бушилэ.