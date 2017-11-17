Козин: ЕС принял оборонный пакт, чтобы содействовать операциям НАТО

Европа создает военный "Шенген". Двадцать три страны из 28 государств-членов ЕС подписали европейский оборонный пакт — Соглашение о постоянном структурированном сотрудничестве в Европе, сокращенно (PESCO). Отказались подписывать договор Великобритания, Дания, Мальта, Португалия, Австрия и Ирландия, но до середины декабря они еще могут передумать.

Формально проект будет запущен, по данным СМИ, на саммите Евросоюза в конце года. Инициатива исходила от Германии и Франции. Предполагается, что новый проект позволит более эффективно мобилизовать вооруженные силы Европы.

Сами сторонники PESCO говорят, что запуск проекта тем более актуален в связи с усилением напряженности в Европе, отношением Вашингтона к НАТО и скорому выходу из ЕС Великобритании, одной из ведущих военных держав союза.

При этом, никто не собирается отказываться от обязательств в рамках НАТО. Новый европейский военный проект станет больше дополнением, чем альтернативой альянсу, поскольку именно НАТО будет продолжать нести основную ответственность за безопасность Европы.

Об истинных целях подписания европейского оборонного пакта, а также о возможности создания единой европейской армии в эфире радио Sputnik рассказал профессор академии военных наук РФ, ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.