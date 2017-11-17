Мороз: Молдова в "яблочном поясе", отсюда проблемы с реализацией

По данным статистики, переориентация молдавских производителей фруктов на западные рынки идет с "большим скрипом". Возможно молдавским фермерам поможет 120 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка для реструктуризации садоводческого сектора. Проект называется Livada Moldovei, и реализуется Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, внедрен он будет до 2021 года. Предусматривается восстановление садоводческого сектора за счет использования технологий и механизации первичных садоводческих производственных процессов.

О том, поможет ли кредит молдавским производителям сельхозпродукции и с чем связана вялая динамика реализации молдавских фруктов, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит экономический эксперт Виктор Мороз.