Коваль: берегитесь карманников в кишиневском транспорте

Общественный транспорт, как "рабочее" место: бывший вице-комиссар полиции Кишинева Владимир Коваль рассказал о методах работы молдавских "щипачей"

По сложившейся традиции, осень, как и лето, является периодом интенсивной работы для тех, кто любит поживиться за чужой счет: грабителей, воров, карманников.

Ранние вечерние сумерки становятся верным союзником правонарушителей в их темных делишках. Преступники не гнушаются мобильными телефонами, женскими сумочками, золотыми цепочками, портмоне, дорогой верхней одеждой.

Между тем, пока на улице орудуют грабители, в вечерние часы в переполненном общественном транспорте их "коллеги" демонстрируют настоящую ловкость рук, искусно изымая из брюк, курток и сумок пассажиров ценную и дорогостоящую "начинку".

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: как вести себя в транспорте, чтобы не стать жертвой "щипачей", и не остаться без смартфона или кошелька?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал полковник полиции в отставке, экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.