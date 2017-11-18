Мидриган: цена молдавского загранпаспорта в 7 раз выше его себестоимости

Почему в Молдове так дорого стоит оформить паспорт, дающий право выезда за рубеж: об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал юрист, адвокат Павел Мидриган

Уже в следующем году в Молдове могут появиться новые паспорта, как внутренние, так и заграничные. Такой проект закона уже зарегистрирован в парламенте.

Кроме того, планируется увеличить срок действия загранпаспорта с семи до десяти лет, но это касается лишь граждан, уже достигших 16-летнего возраста, так как они, по мнению составителей проекта, менее подвержены физиологическим изменениям в процессе взросления.

Тем не менее, цена на оформление новых документов молдавского образца, удостоверяющих личность гражданина нашей страны, пока останется неизменной. Так, если гражданин захочет получить загранпаспорт за месяц, ему это обойдется в 850 леев, за 15 календарных дней он вынужден будет выложить 1060 леев, за срок в 10 дней он вынужден будет выложить 1280 леев, за пять дней внести в казну государства 1490 леев.

Мы решили выяснить: почему в нашей республике оформить документ, позволяющий выехать за рубеж, стоит так дорого, и почему государство не хочет выдавать своим гражданам загранпаспорта хотя бы чуть выше их себестоимости?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал юрист, адвокат Павел Мидриган.