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Виорел Гырбу
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Гырбу: открывать очередную "алиментару" в Молдове – опасная затея

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Экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, почему вложение средств в открытие очередной "алиментары" может обернуться банкротством

С наступлением в начале 90-х годов прошлого века, с приходом рыночной  экономики сотни граждан нашей республики начали проверять свои коммерческие способности.

Кто-то продавал только-только появившиеся в изобилии цветастые полиэтиленовые пакеты, за три-четыре года сколотив на них целое состояние. Кто-то подался в "челноки", проторив себе верную дорожку с клетчатыми баулами в Турцию, кто-то вложил все, что было в открытие продовольственного киоска, число которых год от года росло на тротуарах и во дворах многоэтажек.

Однако постепенно былая коммерческая жилка у граждан нашей страны начала иссякать. Боясь конкуренции более сильных игроков, многие жители нашей республики прекратили инвестировать средства, пусть и не очень большие, в реальный сектор молдавской экономики, предпочитая уезжать из страны навсегда вместе с имеющимся капиталом.

Почему открытие малого бизнеса в нашей стране может грозить банкротством?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.   

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Теги:
коммерция, прибыль, финансы, банкротство, инвестиции, экономика, налог на прибыль, малый и средний бизнес, деньги, Виорел Гырбу, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы



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