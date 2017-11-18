Сувейкэ: сахар – это наркотик, но вылечиться от зависимости можно

Ученые Института сердца из США заявили о том, что сахар вызывает привыкание и является наркотическим средством подобно кокаину.
Исследователи подчеркивают, что эффект от употребления углевода сахарозы подобен влиянию наркотиков. Он изменяет настроение, стимулируя чувство наслаждения, и провоцирует человека на поиск сладкого. Более того, сахар, по мнению специалистов, вызывает даже большую зависимость, чем алкалоиды.
Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить:
Можно ли вылечить сахарную зависимость, либо тот, кто попал в плен глюкозного дурмана, не подлежит исцелению?
Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала директор Центра общественного здоровья муниципия Кишинев Луминица Сувейкэ.