Сувейкэ: сахар – это наркотик, но вылечиться от зависимости можно

Директор Центра общественного здоровья муниципия Кишинев Луминица Сувейкэ в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о том, можно ли считать сладкоежек наркоманами

Ученые Института сердца из США заявили о том, что сахар вызывает привыкание и является наркотическим средством подобно кокаину.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Сахарный диабет: симптомы и осложнения

Исследователи подчеркивают, что эффект от употребления углевода сахарозы подобен влиянию наркотиков. Он изменяет настроение, стимулируя чувство наслаждения, и провоцирует человека на поиск сладкого. Более того, сахар, по мнению специалистов, вызывает даже большую зависимость, чем алкалоиды.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить:

Можно ли вылечить сахарную зависимость, либо тот, кто попал в плен глюкозного дурмана, не подлежит исцелению?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала директор Центра общественного здоровья муниципия Кишинев Луминица Сувейкэ.