Козма: влезать в долги ради покупки Iphone – нормально

Психолог Татьяна Козма рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему ради покупки брендовых вещей люди готовы влезать в долги и брать кредиты

Не успевшая войти в продажу последняя модель популярного смартфора Iphone X была раскуплена уже на этапе предзаказов. Желающие как можно скорее приобрести популярную вещь выстраивались в очередь из сотен человек.

Эксперты агентства TechInsights выяснили, что общая цена деталей iPhone X составляет 357,5 доллара США. В то же время, в магазинах Молдовы iPhone X с памятью 64 ГБ стоит 28 тысяч леев, а с памятью 256 ГБ — 31 тысячу леев.

О том, почему люди готовы брать кредиты и влезать в долги ради покупки новомодных гаджетов, и можно ли считать это нормальным, в эфире радио Sputnik Moldova рассказала психолог Татьяна Козма.