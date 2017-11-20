Реницэ: люди были не готовы к референдуму

Политолог и журналист Валерий Реницэ прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова итоги референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста генерального примара муниципия Кишинев

Согласно предварительным итогам, после обработки 100% протоколов, 87,12% или 93 тысячи 720 жителей Кишинева высказались за отставку Киртоакэ, а остальные 12,88% выступили против (13 тысяч 857 человек).

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Силвия Раду прокомментировала итоги референдума

Однако сам референдум должны признать несостоявшимся, поскольку явка составила всего 17,54%, а требовалось, чтобы в рамках плебисцита проголосовали не менее 33% жителей муниципия, то есть порядка 210 тысяч человек.

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В чем причина провала референдума, и почему явка избирателей оказалась такой низкой?

На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik Молдова ответил политолог Валерий Реницэ.