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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
© Sputnik/ Александр Натрускин

Сивков: шанса на спасение экипажа затонувшей аргентинской подлодки нет

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Военный эксперт Константин Сивков рассказал в эфире радио Sputnik о возможных причинах потопления аргентинской подводной лодки и методах ее поиска

15 ноября аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь, находясь на расстоянии почти 450 километров от берега.

Боевая подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины
© AFP/ ALEJANDRO MORTIZ
Версия эксперта: куда могла деться пропавшая аргентинская подлодка

Экипаж принимал участие в учениях. На борту находились 44 человека.

К поискам субмарины подключились также США, Великобритания и Чили.

Спустя несколько дней после исчезновения представители ВМС Аргентины сообщили о получении сигналов, которые могли быть переданы с пропавшей субмарины. Однако, связаться с экипажем так и не удалось.

Поможет ли использование автономных подводных аппаратов в поисках пропавшего судна, и каковы шансы спастись у членов экипажа?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Теги:
затопление, подлодка, Константин Сивков, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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