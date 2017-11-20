Сивков: шанса на спасение экипажа затонувшей аргентинской подлодки нет

Военный эксперт Константин Сивков рассказал в эфире радио Sputnik о возможных причинах потопления аргентинской подводной лодки и методах ее поиска

15 ноября аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь, находясь на расстоянии почти 450 километров от берега.

© AFP/ ALEJANDRO MORTIZ Версия эксперта: куда могла деться пропавшая аргентинская подлодка

Экипаж принимал участие в учениях. На борту находились 44 человека.

К поискам субмарины подключились также США, Великобритания и Чили.

Спустя несколько дней после исчезновения представители ВМС Аргентины сообщили о получении сигналов, которые могли быть переданы с пропавшей субмарины. Однако, связаться с экипажем так и не удалось.

Поможет ли использование автономных подводных аппаратов в поисках пропавшего судна, и каковы шансы спастись у членов экипажа?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Константин Сивков.