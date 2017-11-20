Сивков: шанса на спасение экипажа затонувшей аргентинской подлодки нет

15 ноября аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь, находясь на расстоянии почти 450 километров от берега.
Экипаж принимал участие в учениях. На борту находились 44 человека.
К поискам субмарины подключились также США, Великобритания и Чили.
Спустя несколько дней после исчезновения представители ВМС Аргентины сообщили о получении сигналов, которые могли быть переданы с пропавшей субмарины. Однако, связаться с экипажем так и не удалось.
Поможет ли использование автономных подводных аппаратов в поисках пропавшего судна, и каковы шансы спастись у членов экипажа?
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Константин Сивков.