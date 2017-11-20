Гусев: Меркель может удержаться на своем месте благодаря малым партиям

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев рассказал в эфире радио Sputnik, как дальше может складываться политическая ситуация в Германии после провала переговоров по созданию правительственной коалиции

© Sputnik/ Grigoriy Sisoev Почему Меркель провалила переговоры по созданию коалиции

Партии Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, Свободно-демократическая партия и "Зеленые" собрались в Берлине для того, чтобы создать правительственную коалицию в ФРГ. Однако после нескольких часов переговоров партиям так и не удалось прийти к единогласному решению.

Камнем преткновения стал вопрос о воссоединении семей беженцев, пользующихся временным правом на защиту в Германии.

Противниками этого пункта стали партия "Зеленые" и Христианско-социальный союз.

То, что партии так и не пришли к соглашению может означать, что в ФРГ предстоят новые выборы в бундестаг.

Сохранит ли Ангела Меркель место канцлера Германии в четвертый раз, и как дальше будут развиваться с события в ФРГ? Удастся ли партиям прийти к соглашению и создать новый кабинет министров? Ответ на эти вопросы в эфире радио Sputnik дал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев.