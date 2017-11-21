Эксперт: обрушение шахты в Пашканах могло произойти по двум причинам

Трагедия произошла в понедельник вечером недалеко от села Пашканы.
В результате обвала шахты, где добывался известняк, погибли три человека. По факту произошедшего открыты два уголовных дела. Речь идет о нарушении правил охраны труда и нарушение правил эксплуатации шахт.
Комментируя данную ситуацию, директор предприятия "Кишиневская шахта" Сергей Лунгу не исключил, что причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности в части процедуры крепления выработки.
"Например, может быть отставание от минимальной дистанции крепления горной выработки. Большую роль играет глубина залегания выработки. Если идет речь о грунтовых водах — это также может являться причиной обрушения", — сказал эксперт.
По его словам, в данном случае речь идет об обрушении кровли, а это связано с геологией горного массива.
Поэтому предварительно должны были быть проведены геологические исследования, которые бы показали безопасность разработки месторождения.
"Для этого есть специалисты-геологи, которые определяют геологические и тектонические нарушения горного массива. По этим параметрам дается направление на разработку месторождения", — сказал Сергей Лунгу.
О причинах обрушения шахты в Пашканах в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор предприятия "Кишиневская шахта" Сергей Лунгу.