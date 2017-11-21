Сидоров: вандалами в Фалештах двигало не простое желание похулиганить

Руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете русских общин Михаил Сидоров отреагировал на инцидент в Фалештах, где вандалы частично разрушили памятник русскому поэту Александру Пушкину

© Sputnik / NICU GONCEAR Вандалы и негодяи: как в Молдове плюют на культуру и рушат памятники

Вопиющий случай произошел в минувшие выходные. Вандалы сломали верхнюю часть памятника Пушкину — голову и плечи.

Как сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Людмила Кондрат, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 288 "Вандализм". По ее словам, у сотрудников правоохранительных органов есть некоторые зацепки

По мнению Михаила Сидорова, здесь речь идет не о рядовом хулиганстве, а совершении действий, подпадающих под Уголовный кодекс республики, поэтому виновные должны понести уголовное наказание.

Собеседник выразил недоумение по поводу того, каким образом действия вандалов, разрушивших памятник, расположенный в центральном парке Фалешт, остались незамеченными сотрудниками полиции, которые должны обеспечивать правопорядок в любое время суток.

Михаил Сидоров прокомментировал инцидент в эфире радиостудии Sputnik Молдова.