Сидоров: вандалами в Фалештах двигало не простое желание похулиганить

Как сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Людмила Кондрат, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 288 "Вандализм". По ее словам, у сотрудников правоохранительных органов есть некоторые зацепки
По мнению Михаила Сидорова, здесь речь идет не о рядовом хулиганстве, а совершении действий, подпадающих под Уголовный кодекс республики, поэтому виновные должны понести уголовное наказание.
Собеседник выразил недоумение по поводу того, каким образом действия вандалов, разрушивших памятник, расположенный в центральном парке Фалешт, остались незамеченными сотрудниками полиции, которые должны обеспечивать правопорядок в любое время суток.
Михаил Сидоров прокомментировал инцидент в эфире радиостудии Sputnik Молдова.