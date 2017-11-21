Трофимчук: Интернет перестал быть свободным источником информации

В Роскомнадзоре уже заявили, что направят Google официальный запрос по этому поводу. В ведомстве выразили надежду, что России не придется прибегать к серьезным мерам.
В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу RT. Его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, хотя от многих иностранных государственных СМИ этого не требовали. Кроме того, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.
В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.
По мнению российского политолога Григория Трофимчука, действия в отношении RT и Sputnik показывают, что Интернет уже не является свободным и независимым носителем информации, как это было на заре этой технологии.
Эксперт считает, что Россия не должна поддаваться на провокации, лучшим ответом на которые должны стать не зеркальные меры, а доказательство того, что указанные СМИ на порядок интересней для внешнего мира во всем.
Политолог Григорий Трофимчук прокомментировал планы Google в эфире радио Sputnik.