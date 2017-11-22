Галихин о Хворостовском: погасла оперная звезда мирового масштаба

Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни ночью в Лондоне.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Вечный бунтарь: как Дмитрий Хворостовский боролся со страшной болезнью

Причиной смерти мэтра стала долгая и продолжительная болезнь, с которой он боролся до последнего. В конце июня 2015 года Хворостовский, на тот момент уже много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли головного мозга.

Будучи совсем молодым, Хворостовский смог покорить сердца людей во всем мире и стать не просто звездой оперной сцены, но настоящим рокером и бунтарем, который сломал стереотипы об оперных исполнителях, всегда делал не так, как надо, а так, как хочется.

О том, почему российский народ потерял родного для себя человека, а мировое искусство талант несравнимого масштаба, в эфире радио Sputnik рассказал солист оперного театра Московской консерватории Дмитрий Галихин.