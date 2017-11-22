Балан: Молдову накрыло радиоактивное облако рутения-106 еще в сентябре

Замдиректора Национального агентства по регулированию в радиационной и ядерной деятельности Ионел Балан подтвердил в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik Молдова, что в сентябре был зафиксирован сильный скачок концентрации рутения-106 в воздухе над территорией Молдовы

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации.

Зафиксированные там показатели колебались в диапазоне от 10 до 100 милибеккерелей на кубометр воздуха. Наибольший — 145 микробеккерелей — отмечен 30 сентября в Бухаресте.

Неконтролируемый выброс радиоактивного изотопа мог произойти во время переработки отработавшего ядерного топлива или производства радионуклидных источников. Источник выброса рутения выясняется.

Комментируя появление в воздухе над Европой радиоактивного вещества, Ионел Балан сообщил, что рутений-106 был обнаружен и в Молдове.

"Мы действительно установили наличие рутения — 106 в Молдове. Сильный скачок был зафиксирован в конце сентября", — сказал собеседник.

По его словам, ученые изначально не поверили результатам проб, решив перепроверить на наличие ошибки. Следующие пробы оказались менее концентрированными по содержанию радионуклида. Поэтому информация о радиоактивном облаке над Молдовой не была обнародована, говорит ученый.

Ионел Балан уверяет, что содержание рутения-106 в пробах не превышало предельно допустимые концентрации.

"Это никак не может повлиять на здоровье людей, так как допустимый фон все-таки не был превышен" — заявил эксперт.

По словам собеседника, в настоящее время концентрация рутения-106 в воздухе над Молдовой не представляет серьезной опасности для жизни людей.