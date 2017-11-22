Шаповалов: ПСРМ лучше не проводить референдум до выборов 2018 года

Политолог Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, почему оппозиционной партии лучше не рисковать и не проводить очередной плебисцит вплоть до парламентской кампании конца следующего года

Во вторник Партия социалистов, которой до избрания президентом руководил Игорь Додон, выступила с заявлением о намерении активизировать кампанию за переход к президентской форме правления и начать подготовку к парламентским выборам. Президент Молдовы написал на своей странице в соцсети Facebook, что полностью поддерживает позицию своих бывших коллег по Партии социалистов.

"Партия продолжает и активизирует национальную кампанию по сбору подписей и информированию населения о президентской форме правления. Сегодня понятно, что восстановить порядок в стране, искоренить преступность и коррупцию можно только жесткими и решительными мерами, для проведения которых в законодательстве и в Конституции Молдовы должны быть предусмотрены соответствующие полномочия", — заявил Додон.

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Между тем, в экспертном сообществе заявляют о том, что первый, провалившийся из-за неявки электората референдум станет незначительным, но ударом по электоральному рейтингу социалистов. Поэтому, по мнению ряда экспертов, организовывать очередной плебисцит в таких условиях становится опасным политическим упражнением, с учетом того, что, если и он не пройдет, ПСРМ, пользующаяся серьезной долей доверия среди избирателей, на следующих парламентских выборах рискует остаться в оппозиции.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: стоит ли рисковать социалистам и выходить к народу с вопросом расширения президентских полномочий до парламентских выборов 2018 года?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог Борис Шаповалов.