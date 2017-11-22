Шаповалов: ПСРМ лучше не проводить референдум до выборов 2018 года

"Партия продолжает и активизирует национальную кампанию по сбору подписей и информированию населения о президентской форме правления. Сегодня понятно, что восстановить порядок в стране, искоренить преступность и коррупцию можно только жесткими и решительными мерами, для проведения которых в законодательстве и в Конституции Молдовы должны быть предусмотрены соответствующие полномочия", — заявил Додон.
Между тем, в экспертном сообществе заявляют о том, что первый, провалившийся из-за неявки электората референдум станет незначительным, но ударом по электоральному рейтингу социалистов. Поэтому, по мнению ряда экспертов, организовывать очередной плебисцит в таких условиях становится опасным политическим упражнением, с учетом того, что, если и он не пройдет, ПСРМ, пользующаяся серьезной долей доверия среди избирателей, на следующих парламентских выборах рискует остаться в оппозиции.
Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: стоит ли рисковать социалистам и выходить к народу с вопросом расширения президентских полномочий до парламентских выборов 2018 года?
Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог Борис Шаповалов.