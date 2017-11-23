Лунгу: молдавские шахтеры рискуют жизнью за 300 евро в месяц

Молдавский известняк, из которого построены сотни зданий по всей стране, давно снискал себе заслуженную славу.

© Sputnik/ Alexei Kudenko В Молдове проверят все шахты после гибели трех человек в Пашканах

Дома, возведенные из этого камня, отличаются прохладой летом и сохранением тепла в помещении зимой. Однако добыча этой породы — труд кропотливый и, как выяснилось 20 ноября, опасный.

Трагедия с обвалом породы и гибелью трех человек, которая произошла в шахте недалеко от села Пашканы Криулянского района, по факту которой было возбуждено два уголовных дела, заставила всерьез задуматься: оправдан ли риск, из-за которого молдавские шахтеры должны спускаться под землю для добычи ракушечника?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор предприятия "Кишиневская шахта" Сергей Лунгу.