Илащук: рядовые европейцы хотят сближения с Россией, но их не слышат

Политолог Андрей Илащук в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал результаты опроса, проведенного среди жителей стран Евросоюза, о том, хотят ли они улучшения отношений с Россией

Французский институт общественного мнения IFop специально для Sputnik.Мнения провел опрос, согласно которому выявил, что абсолютное большинство граждан Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и ЕС улучшились в ближайшем будущем.

В ФРГ 87% жителей высказались за скорейшее налаживание связей между Евросоюзом и Россией. Во Франции за укрепление сотрудничества Москвы и Брюсселя высказались 79% опрошенных. На улучшение отношений надеются 68% британцев и 85% граждан Польши. В Великобритании, Германии и Франции респонденты-мужчины и люди с высшим образованием чаще высказывались в пользу дружбы с Россией. Во всех четырех странах за примирение чаще выступали люди старше 65 лет.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка представляет население по полу, возрасту, региону проживания.

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С чем связаны такие настроения европейцев, и как можно объяснить то, что в Молдове процент желающих наладить отношения с РФ оказался ниже, чем в европейских странах?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник Андрей Илащук.