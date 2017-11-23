Ищенко: у Армении после ассоциации с ЕС есть поле для маневров

Российский политолог говорит о последствиях нового договора между Арменией и Евросоюзом

Армения планирует подписать рамочный документ с ЕС 24 ноября 2017 года в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства". Ранее, 21-го марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Будут ли учтены интересы России при подписании этого договора, и как именно будут складываться отношения Армении с ЕАЭС, об этом в студии Sputnik в программе Армена Гаспаряна говорит политолог Ростислав Ищенко.