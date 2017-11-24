Склифос: зачем прослушивать телефоны, если все данные есть в соцсетях

Инженер департамента информатики ASEM Константин Склифос рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, насколько защищены персональные данные в интернете, и как пользователи могут обезопасить себя от интернет-мошенничества

Распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кража номеров банковских карт и банковских реквизитов — с такими проблемами часто сталкиваются пользователи всемирной паутины. Регистрируясь на подозрительных сайтах, нужно быть готовым к тому, что оставляемые личные данные после могут быть использованы злоумышленниками.

Как защитить свои персональные данные, и как понять, что переписки никем не прочитываются, а телефоны не прослушиваются? На эти вопросы в эфире радио Sputnik Молдова ответил инженер Департамента информационных технологий Константин Склифос.