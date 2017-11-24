Колацки: с 2001 года примэрия была в оппозиции центральной власти

До парламентских выборов в Молдове целый год, однако эксперты считают, что предвыборная борьба в стране уже развернулась, что называется, не на шутку.
Несостоявшейся референдум по отставке Дорина Киртоакэ — это также часть предвыборной борьбы, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог Анжела Колацки.
"Сейчас кажется, что большее пространство для маневров получила Демпартия. Она выиграла время для того, чтобы продемонстрировать Кишиневу, что значит, когда руководитель примэрии поддерживается центральной властью", — отметила Колацки.