Колацки: с 2001 года примэрия была в оппозиции центральной власти

Политолог в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, что ждет Кишинев при Силвии Раду

До парламентских выборов в Молдове целый год, однако эксперты считают, что предвыборная борьба в стране уже развернулась, что называется, не на шутку.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Сильвия Раду – просто пересидеть или плотно засесть за работу?

Несостоявшейся референдум по отставке Дорина Киртоакэ — это также часть предвыборной борьбы, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог Анжела Колацки.

"Сейчас кажется, что большее пространство для маневров получила Демпартия. Она выиграла время для того, чтобы продемонстрировать Кишиневу, что значит, когда руководитель примэрии поддерживается центральной властью", — отметила Колацки.