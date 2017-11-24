Михайлов: отношения США и РФ лучше, чем во времена Карибского кризиса

Эксперт РИСИ в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, на каком уровне находятся отношения США и России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что даже в разгар холодной войны в США не было законов, "которые называются законами о распространении санкций на государства, являющиеся врагами США", тогда как сейчас такой закон есть.

Некоторые эксперты вообще утверждают, что отношения двух государств хуже, чем 50 лет назад.

Так ли это — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит старший научный сотрудник центра евроатлантических и оборонных исследований Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.