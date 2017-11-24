Салин: Молдове укажут на неготовность интеграции в ЕС

24 ноября в Брюсселе стартовал саммит "Восточное партнерство". Этот проект направлен на сближение с ЕС бывших советских республик: Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. Однако интеграционным процессам мешают как внутренние проблемы самого Евросоюза, так и разногласия между странами-участницами.

Эксперты сомневаются в жизнеспособности проекта, указывая на неразрешимые противоречия, которые всплыли в ходе подготовки к саммиту.

"У Молдовы достаточно сложная позиция, так как там фактически два центра власти. И такое же положение у Белоруссии, она хочет быть и с теми, и с другими" — заявил эксперт.

По словам собеседника, возможно, что по итогам саммита будет официально признано, что не все члены "Восточного партнерства" готовы к развитию диалога.