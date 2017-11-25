Ройбу: роскошные шубы и молдавские маршрутки несовместимы

Известный имиджмейкер Людмила Ройбу в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала о том, почему носить шикарные дубленки, шубы и бриллианты, но при этом ездить в общественном транспорте – признак дурного вкуса

"Ca la mine nu-i la nimeni", — это известное молдавское выражение прочно вошло в быт и повседневную жизнь наших граждан. Если одни стараются сделать свадьбу на зависть всему селу, а другие кичатся перед соседями евроремонтом, то третьи стараются продемонстрировать благосостояние предметами гардероба, в которых они дефилируют, казалось бы, там, где этому "модному показу" вообще не место.

Если в теплое время года, женщины стараются щеголять и хвалиться платьями на кладбище в поминальные дни, то зимой соревнуются в том, чтобы покорить соперниц по модной битве по предметам верхней одежды на улице.

Да, красивые шубы дамам шли всегда. Но, подобно тому, как бриллиант должен быть помещен в драгоценный металл, а не кусок меди, так и в случае с норками, соболями, песцами должна быть соответствующая обстановка, общество и интерьер. А в условиях суровой молдавской действительности эти дорогие предметы гардероба можно увидеть в маршрутках и троллейбусах.

Корреспондент радиостудии SputnikМолдова решил выяснить: уместно ли щеголять в мехах в полуразваленном общественном транспорте?

Об этом в эфире рассказала известный имиджмейкер Людмила Ройбу.