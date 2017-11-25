Гараба: река Бык полностью умерла

Эколог Владимир Гараба в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему в некогда полноводной реке не осталось живых организмов

Река Бык всегда была главной водной артерией, пересекавшей столицу Молдовы. Да, пусть не очень большая, но красивая речушка, еще в середине прошлого века украшала город, здесь купались дети, мальчишки постарше ловили рыбу, а старожилы и вовсе говорили, что встарь по Быку даже ходили баржи.

Время шло, Кишинев "обрастал" предприятиями, Бык "оделся" в бетонные берега и немного обмелел. Но и тогда местные власти хоть как-то хотели поддержать реку, вдоль берегов высаживали декоративные растения, чтобы придать речушке живописный облик.

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Фатальными для Быка стали 90-е годы. Помимо того, что после уничтожения систем капельного орошения ушлые крестьяне начали сооружать заводи, чтобы поливать свои участки, в столице Бык стал огромной автомойкой. Люди, лишенные работы использовали воду из реки для мытья сотен частных авто, а грязную сливали туда же.

В конце 90-х тогдашний примар Кишинева Серафим Урекян выступил с инициативой о расчистке и расширении русла реки, создании зоны отдыха горожан на берегах Быка. Но амбициозный проект, как это часто бывает в Молдове, остался только на бумаге.

Сегодня Бык больше похож на грязный и обмелевший ручей, чем на речушку. Осталось ли что-нибудь живое в изнасилованной людьми реке, и какую роль играет в уничтожении Быка стихийная мусорная свалка в Бубуечь?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.