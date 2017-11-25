Петровская: Чехия сотрудничает с Россией, не взирая на санкции

Эксперт РИСИ говорит об особых отношениях России и Чехии в нынешних непростых геополитических условиях

Визит президента Чехии Милоша Земана в РФ- это некий прорыв экономической блокады, которая сформировалась после введения Евросоюзом санкций против России, об этом говорит эксперт РИСИ Оксана Петровская.

Во время визита Земаном заключены соглашения о создании центра ремонта авиадвигателей и модернизации чешских трамваев для России. Помимо этого, Чехия заинтересована в развитии энергетического сектора. Также, продолжают укрепляться культурные связи.

"В этой стране есть две электростанции, построенные ещё в советское время, и речь идёт о том, чтобы строить новые реакторы, модернизировать старые", — отметила Петровская.