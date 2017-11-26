Подчасов: признание Сербией независимости Косово взорвет ситуацию

Эксперт РИСИ говорит о том, что Сербию вынуждают признать независимость мятежного Косово и о том, к каким последствиям это может привести

Президент Республики Сербской Милорад Додик своим заявлением о выходе Республики из состава Боснии и Герцеговины в случае признания властями Сербии независимости Косова заранее прощупывает почву: или его заявление предостережет власти Сербии от опрометчивых шагов и активного лоббирования темы о статусе Косова, или это послужит проверкой позиции других стран в этом вопросе — такого мнения придерживается эксперт РИСИ Николай Подчасов.

"В отличие от большинства балканских политиков, Милорад Додик не боится открыто высказывать свои претензии к ЕС и НАТО, это характерная черта его политического стиля", — заявил Подчасов.