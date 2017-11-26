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Артур Гараганов
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Подробности: кто провоцирует игроманию у детей

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Почему у детей появляется игровая зависимость, и как ее распознать в эфире радио Sputnik рассказал психотерапевт Артур Гараганов

Проблема компьютерной зависимости стала столь распространена, что ученые все чаще высказывают мнение официально признать ее заболеванием. За признание игромании выступают авторы исследований, которые установили проявление у зависимых от компьютера людей симптомов больных наркоманией и лудоманией.

Психиатр Джеральд Блок отмечает, что зависимость от игр куда сильнее, чем от интернет-порнографии. А терапевт из Великобритании Стив Поуп утверждает, что два часа, проведенные за компьютерной игрой, сопоставимы с принятием дорожки кокаина.

Российский клинический психолог Артур Гараганов в эфире радио Sputnik, приводя негативные примеры игровой зависимости, также указал на симптомы, аналогичные наркомании.

"Самое простое — то, что мы можем увидеть и распознать — это если человек не может находиться в спокойном состоянии длительное время без этой игры. Если его ломает, если он испытывает отрицательные эмоции, если он начинает нервничать и испытывает определенные странности в поведении. Если родители замечают, что он становится нервным, перестает учиться, становится агрессивным — это проявление зависимого поведения", — сказал психолог.

По словам собеседника, нередко сами родители способствуют формированию игровой зависимости у своих же детей.

"Если родители не могут уделить достаточного внимания детям, они переводят внимание ребенка в игровую форму, в игровую процесс, фактически подключают виртуальный процесс, и ребенок охотно туда погружается. Но вот достать его оттуда уже сложнее. Потому что он привыкает достигать чего-то, выходить на определенные уровни, он обучается новым моделям поведения, он стремится в виртуальную зону, где он может уже проявить себя немного по-другому", — добавил он.

Виртуальный мир становится комфортным для ребенка, потому что он сам может его конструировать, добиваться там успеха, наделять себя статусами и взращивать свою виртуальную самооценку. Вытащить ребенка из этого мира можно, утверждает Артур Гараганов. Каким образом — об этом слушайте в аудиозаписи.

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Теги:
виртуальная мир, компьютерная зависимость, игромания, Артур Гараганов



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