Подробности: кто провоцирует игроманию у детей

Проблема компьютерной зависимости стала столь распространена, что ученые все чаще высказывают мнение официально признать ее заболеванием. За признание игромании выступают авторы исследований, которые установили проявление у зависимых от компьютера людей симптомов больных наркоманией и лудоманией.
Психиатр Джеральд Блок отмечает, что зависимость от игр куда сильнее, чем от интернет-порнографии. А терапевт из Великобритании Стив Поуп утверждает, что два часа, проведенные за компьютерной игрой, сопоставимы с принятием дорожки кокаина.
Российский клинический психолог Артур Гараганов в эфире радио Sputnik, приводя негативные примеры игровой зависимости, также указал на симптомы, аналогичные наркомании.
"Самое простое — то, что мы можем увидеть и распознать — это если человек не может находиться в спокойном состоянии длительное время без этой игры. Если его ломает, если он испытывает отрицательные эмоции, если он начинает нервничать и испытывает определенные странности в поведении. Если родители замечают, что он становится нервным, перестает учиться, становится агрессивным — это проявление зависимого поведения", — сказал психолог.
По словам собеседника, нередко сами родители способствуют формированию игровой зависимости у своих же детей.
"Если родители не могут уделить достаточного внимания детям, они переводят внимание ребенка в игровую форму, в игровую процесс, фактически подключают виртуальный процесс, и ребенок охотно туда погружается. Но вот достать его оттуда уже сложнее. Потому что он привыкает достигать чего-то, выходить на определенные уровни, он обучается новым моделям поведения, он стремится в виртуальную зону, где он может уже проявить себя немного по-другому", — добавил он.
Виртуальный мир становится комфортным для ребенка, потому что он сам может его конструировать, добиваться там успеха, наделять себя статусами и взращивать свою виртуальную самооценку. Вытащить ребенка из этого мира можно, утверждает Артур Гараганов. Каким образом — об этом слушайте в аудиозаписи.