Копытько: телевидение и интернет способствуют ожирению у детей

Главный врач клиники здорового питания "Фактор веса", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько рассказала в эфире радио Sputnik о том, что влияет на развитие ожирения у детей

Врачи — педиатры, исследуя влияние СМИ на здоровье детей, пришли к выводу, что именно телевидение и интернет являются основной причиной растущего числа случаев ожирения среди детей.

Эксперты уверены, что чем больше времени ребенок проводит перед монитором компьютера или экраном телевизора, тем больше он склонен к нездоровому питанию и набору веса.

Врач Марина Копытько рассказала в эфире радио Sputnik, какие факторы принимают участие в развитии ожирения. По словам собеседницы, определяющим фактором является характер питания в семье.

"Если мама готовит еду, занимается покупкой здоровых продуктов, занимается бытом в целом, как правило, таких проблем нет", — заявила эксперт.

О том, что становится причиной развития ожирения у детей, и как его предотвратить в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Марина Копытько.