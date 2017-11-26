Как беспилотные автомобили сделают грузоперевозки дешевле

Tesla представила новую беспилотную электрическую фуру. Над созданием данного автомобиля компания работала два года. По словам основателя компании Илона Маска, грузовик разгоняется до ста километров за 5 секунд, а также может проехать около 800 км без подзарядки.

Доставка груза на таком автомобиле обойдется в 1,26 доллара за милю.

Эксперт Алексей Аксенов заявил в эфире радио Sputnik, что осуществлять перевозки на таких грузовиках будет выгоднее, чем на дизельных фурах. Однако, трудности может создать тот факт, что во многих стран использование беспилотных автомобилей запрещено.

В чем преимущество использования беспилотных автомобилей, и каковы могут быть дальнейшие решения по их применению? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал автомобильный эксперт Алексей Аксенов.