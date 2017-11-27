Ермаков: НАТО повышает свой потенциал за счет Молдовы

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков прокомментировал в эфире радио Sputnik решение открыть в Кишиневе бюро по связям НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьером Молдовы Павлом Филипом, что уже в начале декабря в молдавской столице откроется бюро по связям НАТО.

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Офис в Кишиневе учрежден по запросу молдавского правительства.

По словам Столтенберга, это поможет сотрудничеству между страной и североатлантическим альянсом. Работать в нем будут только гражданские специалисты.

Эксперт Сергей Ермаков отметил в эфире радио Sputnik, что НАТО таким образом расширяет свою сферу влияния на постсоветском пространстве.

"У НАТО сейчас остро стоит вопрос укрепления безопасности в черноморском регионе. Несмотря на то, что формально Молдова не является черноморской страной, в общей связке она рассматривается как способ повышения потенциала НАТО" — сказал эксперт.

Сергей Ермаков также отметил, что задачей бюро будет формирование благоприятного имиджа альянса, а также условий сотрудничества страны с НАТО.