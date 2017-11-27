Ермаков: НАТО повышает свой потенциал за счет Молдовы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьером Молдовы Павлом Филипом, что уже в начале декабря в молдавской столице откроется бюро по связям НАТО.
Офис в Кишиневе учрежден по запросу молдавского правительства.
По словам Столтенберга, это поможет сотрудничеству между страной и североатлантическим альянсом. Работать в нем будут только гражданские специалисты.
Эксперт Сергей Ермаков отметил в эфире радио Sputnik, что НАТО таким образом расширяет свою сферу влияния на постсоветском пространстве.
"У НАТО сейчас остро стоит вопрос укрепления безопасности в черноморском регионе. Несмотря на то, что формально Молдова не является черноморской страной, в общей связке она рассматривается как способ повышения потенциала НАТО" — сказал эксперт.
Сергей Ермаков также отметил, что задачей бюро будет формирование благоприятного имиджа альянса, а также условий сотрудничества страны с НАТО.