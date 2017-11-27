Захаров: соглашения с Тирасполем облегчат жизнь, но конфликт не решат

В субботу, 25 ноября, между Кишинёвом и Тирасполем был подписан ряд соглашений об урегулировании проблем в сферах образования, телекоммуникации и сельского хозяйства.

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU Переговоры по Приднестровью открываются в надежном формате

Речь идёт о признании Республикой Молдова приднестровских дипломов об образовании, о функционировании на территории Приднестровья учебных заведений под юрисдикцией министерства образования Молдовы, о восстановлении полноценной телефонной связи между берегами Днестра и о доступе аграриев к земельным участкам в Дубоссарском районе.

По мнению Сергея Захарова, эти договоренности носят гуманитарный характер и повлияют на жизнь жителей левого берега, однако вряд ли будут способствовать окончательному политическому урегулированию приднестровского конфликта.

"Это политика мелких шагов, и она не приведет к чему-то большему. Я не думаю, что приднестровские руководители настроены решать проблему глобально. Это не выгодно бизнес-элитам по обоим берегам Днестра. Помимо этого, есть ряд других обстоятельств", — сказал собеседник.