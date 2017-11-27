Гусев: заявления Ягланда важные, но не решающие в вопросе санкций

Генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд рассказал о возможной отмене антироссийских санкций в интервью британской газете Financial Times (FT), которую цитирует агентство РИА Новости.

Такое решение в СЕ, по его данным, допускают из-за опасений о том, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как полагают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире.

По мнению директора Института стратегического планирования, доктора политических наук Александра Гусева, к этому заявлению главы СЕ надо отнестись серьезно, однако они не являются решающими.

"Санкции ввели на саммите ЕС, когда 28 стран консолидировано проголосовали и ввели санкции. А Ягланд здесь при чем? Он может только посоветовать, у него нет иных полномочий. Ягланд может ездить сколько угодно и уговаривать, но это ничего не изменит. Его не приглашают на саммит ЕС на принятие решений", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, таких политиков, "которые хотят показаться добрыми по отношению к России", очень много. Но они не могут повлиять ни на политические, ни экономические, ни законодательные решения тех органов, которые вводят конкретные санкции в отношении Российской Федерации.