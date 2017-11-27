Власти Приднестровья осознают неизбежность реинтеграции

25 ноября представители Кишинева и Тирасполя подписали соглашение об урегулировании проблем в сферах образования, телекоммуникации и сельского хозяйства. В частности, Молдова признала приднестровские дипломы об образовании, в свою очередь, власти левобережья согласились с деятельностью на территории региона учебных заведений под юрисдикцией Министерства образования РМ. Также будет полностью восстановлена телефонная связь между берегами Днестра, а молдавским аграриям будет обеспечен беспрепятственный доступ к земельным участкам в Дубоссарском районе.

"Имеет место быть улучшение отношений, небольшие пока, но все же подвижки в переговорном процессе. В этом заслуга обоих берегов, потому что как кишиневская администрация, так и тираспольская проявили добрую волю и пошли на достижение компромиссных договоренностей, в пользу как правого, так и левого берега. Мы становимся свидетелями не рывка, но продвижения в приднестровском урегулировании", — сказал Сергей Манастырлы.

Эксперт считает, что, несмотря на антимолдавскую риторику, руководство Приднестровья осознает неизбежность окончательного политического урегулирования конфликта.

"Должностные лица приднестровской администрации прекрасно понимают, что регион, так или иначе, вернется в состав Молдовы. Они это прекрасно понимают и, несмотря на декларации иного толка, думаю, готовятся к этому как минимум внутренне. Приднестровье будет в составе Республики Молдова, может не в следующем году и не в этом, но процесс идет", — резюмировал эксперт.