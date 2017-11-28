Линдер: в эпоху террора должны быть новые методы защиты

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер считает, что в эпоху террористической пандемии, в которой мы живем, необходимо пересмотреть средства антитеррористической защиты, не ограничиваясь усилением полицейского контроля

В Египте в минувшую пятницу экстремисты сначала привели в действие взрывное устройство, а затем открыли огонь по посетителям мечети Эр-Роуда на севере Синая перед пятничной молитвой. В результате атаки погибли 305 человек, среди которых 27 детей. По признанию египетских экспертов, террористы впервые в современной истории Египта атаковали мечеть.

"Когда мы говорим о контртеррористической защите во время массовых мероприятий — это сложный и комплексный механизм, на поверхности которого только одна седьмая часть, все остальное — это прерогатива секретных служб полиции, спецслужб, служб разведки и контрразведки, специальных институтов государства. И это требует не только сиюминутных действий", — сказал Иосиф Линдер.

По словам российского эксперта, любое массовое мероприятие, например, новогодние или рождественские праздники, концерт, футбольный матч или служба в мечети — является "лакомым кусочком" для любой террористической структуры, потому что скрыть факт нападения невозможно, и количество жертв кратно увеличивается.

"Зачастую два-три переговорщика, ведя сложные переговоры с руководители соответствующих известных организаций, могут добиться отмены или переноса тех или иных террористических актов или временного отказа от них. Это очень сложный и тонкий процесс" — сказал он.

О новых методах и приемах антитеррористической деятельности эксперт рассказал в эфире радио Sputnik.