Шаповалов: в следующий парламент Молдовы могут пройти четыре партии

Социологические опросы последнего времени говорят о том, что в следующий состав парламента Молдовы, с учетом того, что выборы пройдут в срок, в конце 2018 года, имеют шанс попасть три политических формирования. Речь идет о Партии социалистов, которая сейчас занимает первую ступень по рейтингу в будущем электоральном соревновании, о партии "Действие и солидарность" Майи Санду, расположившейся на втором месте, и о Демократической партии, замыкающей тройку лидеров.

Однако, рейтинги политформирований сиюминутны, а политический пасьянс уже ко второму кварталу следующего года может измениться. Об этом говорят в экспертном сообществе. А палитра партий, прошедших в следующий состав парламента, может быть несколько иной.

Какие партии могут также пройти в состав следующего высшего законодательного органа страны, и какое политформирование может разрушить сформировавшийся по электоральным предпочтениям граждан триумвират лидеров?

Об этом корреспонденту студии Sputnik Молдова рассказал политолог, доктор философии Борис Шаповалов.