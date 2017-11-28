Молдавский священник: Рождественский пост - не диета, а очищение души

Настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинте в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему грешно превращать таинство веры, коим является пост, в банальное и бездумное воздержание от чревоугодия

Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому стилю).

© Sputnik/ Максим Богодвид Рождественский пост 2017-2018: календарь питания по дням

Пост предваряет собой праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября — дня памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост установлен для того, чтобы православные христиане ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый праздник рождения Иисуса Христа.

Однако многие в нашей стране воспринимают пост не как возможность духовного очищения, а как банальную диету, повод для того, чтобы устроить себе сорокадневную серию "разгрузочных дней".

О том, как отделять зерна от плевел и не превращать духовное очищение в банальное воздержание от переедания, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.