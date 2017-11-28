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Олег Кожокару
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Кожокару: пьяных молдавских водителей надо наказывать, как в Таиланде

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Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, какие методы борьбы с пьянством на дорогах могут оказаться наиболее эффективными в случае с отечественными водителями

Молдова — страна соблазнов. По крайней мере, об этом можно судить по обилию винных подвалов. Ведь в погребе каждого уважающего себя жителя сельской местности есть пара-тройка десятков литров вина для себя и гостей. Согласитесь, трудно устоять перед гостеприимными хозяевами, которые предлагают человеку хотя бы попробовать стаканчик молдавского каберне под мамалыгу, токану и соленую брынзу. Перед таким искушением зачастую не могут устоять даже автолюбители, которые не видят ничего страшного в том, чтобы "пропустить" стаканчик-другой красненького или беленького "де касэ". Как результат — ДТП и десятки искалеченных судеб, травмы, инвалидность, летальные исходы.

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Да, Патрульная полиция проводит на дорогах страны кампанию "Белые ночи", пресекая лихачей "взявших на грудь" перед тем, как сесть за руль. Однако решительные действия правоохранительных органов не всегда становятся веским аргументом для тех, кто не может покинуть шумную кампанию без того, чтобы "опрокинуть" рюмку-другую.

В Румынии в качестве эксперимента правоохранительные органы запустили проект: водителей, которых уличили в вождении в нетрезвом виде, отправляют на двухнедельные исправительные работы в морг.

Какие методы должна предпринять молдавская полиция, чтобы отвадить молдавских автолюбителей от цепких лап "зеленого змия"?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя Союза автоводителей, эксперт по безопасности дорожного движения Олег Кожокару. 

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Теги:
массовое ДТП, алкоголизм, агрессивное вождение, вождение в нетрезвом виде, меры предосторожности, пьянство, дорожное движение, пьянство за рулем, профилактика, правила, водители, санкции, ДТП, Олег Кожокару, Молдова, Кишинев, Общество



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