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Владимир Брутер
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Брутер: сценарий ядерного удара по КНДР не рассматривается

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik проанализировал возможные сценарии развития событий вокруг ситуации с Северной Кореей

Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" представили три варианта развития событий на Корейском полуострове в ближайшие 20 лет. Это произошло в ходе восьмой Азиатской сессии, прошедшей в Сеуле 27-28 ноября.

Авторы документа дали возможным сценариям следующие названия: The Warring Kingdoms ("Враждующие королевства"), Bonanza! ("Неожиданная удача") и La Belle Epoque ("Прекрасная эпоха").

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Первый вариант предполагает углубляющийся конфликт между Пхеньяном и Вашингтоном вокруг ядерной программы КНДР и, как следствие, продолжение жесткой санкционной политики и фактическое разрушение режима нераспространения ядерного оружия. При этом, как отмечается в докладе, данный сценарий для Москвы "неблагоприятен, однако не фатален в силу традиционных преимуществ в военно-стратегической сфере".

Второй сценарий описывает достижение компромисса по вопросу КНДР между Россией и Китаем с одной стороны и США и Японией с другой. Такого соглашения, по мнению авторов доклада, удастся достичь в случае ослабления влияния Вашингтона в регионе и усиления позиций Китая. 

И последний вариант, представленный экспертами Валдайского клуба, заключается в сохранении в регионе статус-кво и одновременно активном развитии экономических отношений между странами региона при политическом недоверии. Такой ход событий, как предполагают авторы, ограничит возможности вовлечения России в региональные дела на экономическом и политическом уровнях. 

О том, как будут развиваться события вокруг КНДР, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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Теги:
Пхеньян, Северная Корея, третья мировая война, КНДР, ядерный удар, апокалипсис, компромисс, ядерное оружие, Североатлантический совет НАТО, НАТО, Ким Чен Ын, Владимир Брутер, Северная Корея (КНДР), Токио, Пхеньян, Вашингтон, Пекин, Япония, Китай, Москва, США, Россия, Политика



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