Брутер: сценарий ядерного удара по КНДР не рассматривается

Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" представили три варианта развития событий на Корейском полуострове в ближайшие 20 лет. Это произошло в ходе восьмой Азиатской сессии, прошедшей в Сеуле 27-28 ноября.

Авторы документа дали возможным сценариям следующие названия: The Warring Kingdoms ("Враждующие королевства"), Bonanza! ("Неожиданная удача") и La Belle Epoque ("Прекрасная эпоха").

Первый вариант предполагает углубляющийся конфликт между Пхеньяном и Вашингтоном вокруг ядерной программы КНДР и, как следствие, продолжение жесткой санкционной политики и фактическое разрушение режима нераспространения ядерного оружия. При этом, как отмечается в докладе, данный сценарий для Москвы "неблагоприятен, однако не фатален в силу традиционных преимуществ в военно-стратегической сфере".

Второй сценарий описывает достижение компромисса по вопросу КНДР между Россией и Китаем с одной стороны и США и Японией с другой. Такого соглашения, по мнению авторов доклада, удастся достичь в случае ослабления влияния Вашингтона в регионе и усиления позиций Китая.

И последний вариант, представленный экспертами Валдайского клуба, заключается в сохранении в регионе статус-кво и одновременно активном развитии экономических отношений между странами региона при политическом недоверии. Такой ход событий, как предполагают авторы, ограничит возможности вовлечения России в региональные дела на экономическом и политическом уровнях.

О том, как будут развиваться события вокруг КНДР, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.