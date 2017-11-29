Мороз: объемы инвестиций в сельское хозяйство Молдовы не знает никто

Инвестиции, как известно, это денежные средства, вложенные в различные типы активов с целью получения выгоды. Данные вложения важны не только для инвестора в качестве источника дохода, но и для объектов инвестирования — поэтому подавляющее большинство экспертов сходится во мнении, что без объемных инвестиций развить интенсивным образом экономику Молдовы не получится.
Вместе с тем точный объем инвестиций в сельское хозяйство Молдовы — ключевую, до недавнего времени отрасль экономики, не знает никто — точнее данные у всех источников разнятся.
Именно об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит экономический эксперт Виктор Мороз.