Ярмуш: Google в угоду Госдепу занялся устранением конкурентов

Адвокат и специалист по международному праву комментирует ситуацию с "ранжированием" материалов Sputnik и RT

Компания Google ответила на запрос Роскомнадзора о планах ранжировать материалы Sputnik и RT.

В официальном ответе сказано: "Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов", — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада.

Однако ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (который и владеет Google) Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать новые специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче. По его утверждению, Google пытается предотвратить распространение контента данных ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты.

Ситуацию в эфире радио Sputnik комментирует адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.