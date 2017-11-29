Родченков - это человек со своеобразным мышлением

Американское издание New York Times опубликовало выдержки из дневников информатора WADA Григория Родченкова. В них он описывает, как согласовывал с руководством министерства спорта РФ схему употребления допинга и подмены анализов мочи. В частности, он указал, что в 2014 году передал министру спорта Виталию Мутко список "Дюшес" — перечень спортсменов, которые использовали смесь допинга и алкоголя. О применении в России системы употребления допинга и сокрытия положительных проб Родченков впервые рассказал в 2016 году. Россия с тех пор неоднократно отвергала эти заявления.

Заявления Родченкова комментирует в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.