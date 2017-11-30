Неменский: "Восточное партнерство" споткнулось на Молдове

Окончательно "разлучить" Россию с бывшими республиками СССР — такова главная цель программы "Восточное партнерство" — в этом уверен эксперт РИСИ Олег Неменский.

По его мнению, те страны, которые выбрали так называемую "европейскую перспективу" — обещание членства в Евросоюзе, по информации исследователя, не получили от евроассоциации удовлетворительных результатов.

"Молдова на своём опыте смогла убедиться, что действие экономических и политических соглашений с ЕС не приносит тех благ, на которые очень рассчитывали и которые им обещали. Сейчас настроение молдаван сменилось в сторону возвращения в евразийское пространство", — отметил эксперт.