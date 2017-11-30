Молдован: выступление россиян без флага – профанация олимпизма

Призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе Олег Молдован в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал решение об отстранении российской сборной от Олимпиады – 2018

Главы антидопинговых агентств 17 стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. Соответствующее заявление было сделано на встрече функционеров института Национальных антидопинговых организаций (iNADO).

В заявлении также говорится о том, что институт не против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом, без исполнения гимна России и при усиленной проверке на допинг.

Серебряный призер Олимпийских игр 2000 года по пулевой стрельбе Олег Молдован в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал данное заявление.

"За всю историю Олимпийских игр был только один случай, когда спортсмены выступали под нейтральным флагом — в 1992 году, когда распался Советский Союз. Спортсмены выступали под олимпийским флагом только потому, что страны уже как таковой не было" — заявил олимпийский чемпион.