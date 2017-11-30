Букштейн: в Google Play есть вирус, способный обнулить банковский счет

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн рассказал в эфире радио Sputnik о том, как обезопасить свой смартфон от вредоносных приложений, способных взломать банковские карты Android

Специалисты обнаружили в Google Play банковский троян BankBot, который может попасть на телефон под видом мобильной игры, а точнее — пасьянса. После того, как вирус попадает на смартфон, он использует поддельную форму ввода логина и пароля, а затем отправляет личные данные пользователя напрямую мошенникам.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik дал рекомендации, как обезопасить смартфон и не обнаружить однажды свой банковский счет пустым.

По словам собеседника, каждому пользователю нужно запретить установку мобильных приложений от неизвестных источников на своем смартфоне. Устанавливая программу или игру, всегда стоит обратить внимание на разрешения, которые вы даете при установке. В противном случае вредоносное приложение сможет снять деньги с банковских и мобильных счетов.