16:46 30 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Леонтий Букштейн
© Facebook / Юрий Курочкин

Букштейн: в Google Play есть вирус, способный обнулить банковский счет

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
10 0 0

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн рассказал в эфире радио Sputnik о том, как обезопасить свой смартфон от вредоносных приложений, способных взломать банковские карты Android

Специалисты обнаружили в Google Play банковский троян BankBot, который может попасть на телефон под видом мобильной игры, а точнее — пасьянса. После того, как вирус попадает на смартфон, он использует поддельную форму ввода логина и пароля, а затем отправляет личные данные пользователя напрямую мошенникам.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik дал рекомендации, как обезопасить смартфон и не обнаружить однажды свой банковский счет пустым.

По словам собеседника, каждому пользователю нужно запретить установку мобильных приложений от неизвестных источников на своем смартфоне. Устанавливая программу или игру, всегда стоит обратить внимание на разрешения, которые вы даете при установке. В противном случае вредоносное приложение сможет снять деньги с банковских и мобильных счетов.  

По теме

Новый вирус атакует аккаунты Facebook: как истребить вредителя
Теги:
логин, вирус-вымогатель, пароль, взлом, смартфоны, хакеры, афера, мобильное приложение, вирус, Google, Леонтий Букштейн, Москва, Молдова, Россия, Кишинев, Наука и технологии



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык
    Дерусификация всей страны

    Отказ Сейма принять петицию о сохранении билингвального образования является очередным шагом на пути к полной дерусификации, считает эксперт.

  • Призывники литовской армии
    Общее построение

    В Литве планируют ввести всеобщий призыв в армию с 2023 года, но только если оборонному бюджету страны дополнительно выделят 0,2% от ВВП.

  • Эскиз проекта строительства церкви Karmeli в Раквере
    "Правильная" церковь

    Тренажерный зал, кафе, сауна и помещение для конференций — все эти блага цивилизации включает в себя проект новой церкви в эстонском городе Раквере.

  • Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев
    Символичный визит

    Sputnik Беларусь подводит итоги первого дня визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск – настрой положительный.

  • ელექტრობუსი
    Электрическая тяга

    Завод по сборке электроавтобусов построят в Грузии при содействии китайских и немецких компаний. Электроавтобусы будут покорять европейские дороги.

  • Нателла Тапурия
    Это должен знать каждый

    Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Абхазии пройдет акция по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С и ВИЧ-инфекцию.

  • Первый поезд, отправленный из турецкого Мерсина в Баку по БТК
    Поехали!

    Первый поезд из Турции по коридору Баку-Тбилиси-Карс отправился в путь. Ранее маршрутом в обратном направлении уже проследовали поезда из Казахстана.

  • Армянская АЭС
    Удар с рикошетом

    Эксперт о том, как Запад атакует практически все атомные объекты России за рубежом, в том числе и Мецаморскую АЭС в Армении.

  • Улица Фурманова в Алматы
    Пройду по Назарбаева

    Улицу Фурманова в Алматы переименуют в проспект Нурсултана Назарбаева. Решение было принято сегодня на сессии городского маслихата.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи в Астане. Архивное фото
    Давайте говорить

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков планирует обсудить с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым ситуацию на границе "на полях" саммита ОДКБ.

  • Заключенный за решеткой, архивное фото
    Наркодилер-экстремист

    Суд в России признал гражданина Таджикистана, отбывающего наказание за незаконный оборот наркотиков, виновным в экстремизме и вербовке заключенных в ИГ.

  • Патрульная машина узбекской милиции
    Не любовь!

    В Узбекистане задержали двоих мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации — по статье "Мужеложство" им грозит до трех лет лишения свободы.

  • II этап чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу
    Под рев моторов

    Во Владикавказе пройдет турнир по мотокроссу памяти Исса Плиева – чемпионат будет включать как индивидуальные, так и командные соревнования.

  • Шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык
    Дерусификация всей страны

    Отказ Сейма принять петицию о сохранении билингвального образования является очередным шагом на пути к полной дерусификации, считает эксперт.

  • Призывники литовской армии
    Общее построение

    В Литве планируют ввести всеобщий призыв в армию с 2023 года, но только если оборонному бюджету страны дополнительно выделят 0,2% от ВВП.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Privé Fashion Events
Красота и стиль: девять молдавских модельеров показали свои коллекции
Навка и Чернышев выступили на открытии катка на Красной Площади
Навка и Чернышев выступили на открытии катка на Красной Площади
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться