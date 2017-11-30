Журавлев: американцы блестяще переняли приемы "совка"

Конгресс США попросил всех журналистов и сотрудников российского телеканала RT вернуть в конгресс и сенат карточки аккредитации. Управляющий комитет конгресса мотивировал свои действия тем, что согласно внутренним правилам комитета, "агенты или представители правительств иностранных государств не имеют права на аккредитацию".

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов. Однако, многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Что повлечет за собой такое решение, и какими могут быть ответные меры со стороны России? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.