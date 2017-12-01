Ионицэ: более 800 миллионов леев молдаване везут домой в кармане

Денежные переводы из-за рубежа в Молдову продолжают расти.
Согласно статистике, представленной на официальном сайте Национального банка республики, в 2017 году объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц республики составил более 116 миллионов долларов.
Так, по сравнению с прошлогодними показателями, объем денежных переводов увеличился на 19%.
Лидером по количеству переводов оказалась Российская Федерация. Сумма переводов из России составила по итогам октября текущего года 39,42 миллиона долларов. В первой тройке также оказались Израиль и Италия, откуда в Молдову было перечислено 18,53 и 10,7 миллионов долларов соответственно.
Как данная статистика связана с увеличением числа молдавских эмигрантов, как это отразилось на экономике страны, и какие суммы, помимо банковских переводов, молдавские граждане везут "в кармане"? Ответы на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономист Вячеслав Ионицэ.